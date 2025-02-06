В Киеве неподалеку Пущи-Водицы произошла авария: кто остался без воды и где ее найти

ЧАО "АК Киевводоканал" ликвидирует повреждение водопроводной магистрали. Авария произошла на углу улиц Городская и Курортная города Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

"О сроках выполнения работ, ликвидации повреждения и другой дополнительной информации сообщат в Telegram-канале " Київ Комунальний ", - подытожили в КГГА.

Гражданам сообщили также, что питьевую воду можно взять в автоцистернах , размещенных по адресам:

В связи с такой ситуацией, временно отсутствует водоснабжение :

В КГГА рассказали, что повреждение водопроводной магистрали произошло на углу столичных улиц Городская и Курортная. Специалисты "Киевводоканала" уже ликвидируют последствия аварии.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева ограничили движение транспорта, поэтому водителям при определенных условиях придется менять свой маршрут.

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