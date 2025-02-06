В Киеве неподалеку Пущи-Водицы произошла авария: кто остался без воды и где ее найти
ЧАО "АК Киевводоканал" ликвидирует повреждение водопроводной магистрали. Авария произошла на углу улиц Городская и Курортная города Киева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.
Что известно об аварии и где найти питьевую воду
В КГГА рассказали, что повреждение водопроводной магистрали произошло на углу столичных улиц Городская и Курортная. Специалисты "Киевводоканала" уже ликвидируют последствия аварии.
В связи с такой ситуацией, временно отсутствует водоснабжение:
- в Пуще-Водице;
- в селе Горенка.
Гражданам сообщили также, что питьевую воду можно взять в автоцистернах, размещенных по адресам:
- улица Федора Максименко, 4;
- улица Ирины Жиленко, 9.
"О сроках выполнения работ, ликвидации повреждения и другой дополнительной информации сообщат в Telegram-канале "Київ Комунальний", - подытожили в КГГА.
Публикация КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева ограничили движение транспорта, поэтому водителям при определенных условиях придется менять свой маршрут.
Читайте также, что известно о вероятных новых правилах для транспорта Киева во время воздушной тревоги - какие есть варианты и поедет ли метро.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.