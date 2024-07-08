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У Києві на наземних коліях метро після ракетної атаки було знайдено небезпечні предмети

Понеділок 08 липня 2024 16:36
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У Києві на наземних коліях метро після ракетної атаки було знайдено небезпечні предмети Ілюстративне фото: у Києві на коліях метро знайшли небезпечні предмети після обстрілу 8 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

У Києві після ракетної атаки було виявлено небезпечні предмети на наземних коліях метрополітену. Їх вилучили, потяги курсують у звичному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Telegram-канал Київської міської державної адміністрації.

"Рух поїздів "червоною" лінією відновлений у звичайному режимі. Усі станції наземної ділянки відкриті для пасажирських перевезень", - сказано у повідомленні.

У відомстві зазначили, що було проведено обстеження відкритої ділянки "червоної" лінії метро завершено. Там виявлено та вилучено небезпечні для руху поїздів предмети, що зʼявились на коліях внаслідок ракетних обстрілів.

Столична підземка працює у звичайному режимі.

Масштабні обстріли України 8 липня

Сьогодні вранці Росія завдала двох ракетних ударів по Києву. Під обстріл потрапила дитяча лікарня "Охматдит". Там триває розбір завалів, під ними можуть бути люди. Також постраждали об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Внаслідок повторного ракетного удару у Дніпровському районі було пошкоджено багатоповерхову будівлю медичного центру.

Також після цього обстрілу повідомлялось, що у. Києві після ракетної атаки закривали наземну гілку метро на лівий берег.

Детально про наслідки обстрілу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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