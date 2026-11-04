У Києві найскладніше зі світлом, але знову є графіки: яка ситуація по Україні

У компанії зазначили, що завдяки цілодобовій роботі енергетиків протягом ночі вдалося частково стабілізувати ситуацію в енергосистемі після вчорашніх масштабних російських атак.

У більшості регіонів, зокрема й у Києві, скасовано аварійні відключення та стало можливим повернення до графіків погодинних відключень.



Водночас ситуація в енергосистемі залишається складною, особливо у Києві та Київській області.

Зазначається, що усі залучені служби працюють скоординовано, щоб якнайшвидше подолати наслідки атак та стабілізувати електропостачання.

Наразі аварійні відключення продовжують діяти лише у Харківській області.

В "Укренерго" підкреслили, що протягом учорашнього дня та сьогодні вночі ворог продовжував атакувати енергетичну інфраструктуру.

Внаслідок нових обстрілів, а також пошкоджень попередніх днів станом на ранок залишаються знеструмлені споживачі у Вінницькій, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Харківській та Херсонській областях.

Енергетики працювали всю ніч і продовжують аварійно-відновлювальні роботи всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Усі зусилля спрямовані на якнайшвидше відновлення пошкодженого обладнання та покращення ситуації з електропостачанням.

Через наслідки російських атак у частині регіонів сьогодні вимушено діють графіки погодинних відключень обсягом до 4 черг, а для промисловості - графіки обмеження потужності.