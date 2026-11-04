В Киеве сложнее всего со светом, но снова есть графики: какая ситуация по Украине

В компании отметили, что благодаря круглосуточной работе энергетиков в течение ночи частично удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме после вчерашних масштабных российских атак.

В большинстве регионов, в том числе и в Киеве, отменены аварийные отключения и возможен возврат к графикам почасовых отключений.



В то же время, ситуация в энергосистеме остается сложной, особенно в Киеве и Киевской области.

Все привлеченные службы работают скоординированно, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия атак и стабилизировать электроснабжение.

Аварийные отключения продолжают действовать только в Харьковской области.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что в течение вчерашнего дня и сегодня ночью враг продолжал атаковать энергетическую инфраструктуру.

В результате новых обстрелов, а также повреждений предыдущих дней на утро остаются обесточенные потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях.

Энергетики работали всю ночь и продолжают аварийно-восстановительные работы повсюду, где это позволяет ситуация безопасности. Все усилия направлены на скорейшее восстановление поврежденного оборудования и улучшение ситуации с электроснабжением.

Из-за последствий российских атак в части регионов сегодня вынужденно действуют графики почасовых отключений объемом до 4 очередей, а для промышленности – графики ограничения мощности.