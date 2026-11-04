В Киеве сложнее всего со светом, но снова есть графики: какая ситуация по Украине

В большинстве регионов Украины днем 4 ноября отменены аварийные отключения света. В то же время в Киеве и Киевской области самая сложная ситуация с электроснабжением.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
В компании отметили, что благодаря круглосуточной работе энергетиков в течение ночи частично удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме после вчерашних масштабных российских атак.
В большинстве регионов, в том числе и в Киеве, отменены аварийные отключения и возможен возврат к графикам почасовых отключений.
В то же время, ситуация в энергосистеме остается сложной, особенно в Киеве и Киевской области.
Все привлеченные службы работают скоординированно, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия атак и стабилизировать электроснабжение.
Аварийные отключения продолжают действовать только в Харьковской области.
В "Укрэнерго" подчеркнули, что в течение вчерашнего дня и сегодня ночью враг продолжал атаковать энергетическую инфраструктуру.
В результате новых обстрелов, а также повреждений предыдущих дней на утро остаются обесточенные потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях.
Энергетики работали всю ночь и продолжают аварийно-восстановительные работы повсюду, где это позволяет ситуация безопасности. Все усилия направлены на скорейшее восстановление поврежденного оборудования и улучшение ситуации с электроснабжением.
Из-за последствий российских атак в части регионов сегодня вынужденно действуют графики почасовых отключений объемом до 4 очередей, а для промышленности – графики ограничения мощности.
Напомним, в Киеве и области более суток продолжались экстренные отключения света. На короткий промежуток времени их отменяли, впрочем, потом снова вводили.
Отметим, что под особым прицелом врага находится энергетика на Киевщине и Днепропетровщине. Оккупанты сосредотачивают свое внимание на регионах с высокой плотностью населения.