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В Киеве сложнее всего со светом, но снова есть графики: какая ситуация по Украине

13:11 04.11.2026 Ср
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: в Киеве самая сложная ситуация со светом (коллаж РБК-Украина)

В большинстве регионов Украины днем 4 ноября отменены аварийные отключения света. В то же время в Киеве и Киевской области самая сложная ситуация с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

В компании отметили, что благодаря круглосуточной работе энергетиков в течение ночи частично удалось стабилизировать ситуацию в энергосистеме после вчерашних масштабных российских атак.

В большинстве регионов, в том числе и в Киеве, отменены аварийные отключения и возможен возврат к графикам почасовых отключений.

В то же время, ситуация в энергосистеме остается сложной, особенно в Киеве и Киевской области.

Все привлеченные службы работают скоординированно, чтобы как можно быстрее преодолеть последствия атак и стабилизировать электроснабжение.

Аварийные отключения продолжают действовать только в Харьковской области.

В "Укрэнерго" подчеркнули, что в течение вчерашнего дня и сегодня ночью враг продолжал атаковать энергетическую инфраструктуру.

В результате новых обстрелов, а также повреждений предыдущих дней на утро остаются обесточенные потребители в Винницкой, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской и Херсонской областях.

Энергетики работали всю ночь и продолжают аварийно-восстановительные работы повсюду, где это позволяет ситуация безопасности. Все усилия направлены на скорейшее восстановление поврежденного оборудования и улучшение ситуации с электроснабжением.

Из-за последствий российских атак в части регионов сегодня вынужденно действуют графики почасовых отключений объемом до 4 очередей, а для промышленности – графики ограничения мощности.

Напомним, в Киеве и области более суток продолжались экстренные отключения света. На короткий промежуток времени их отменяли, впрочем, потом снова вводили.

Отметим, что под особым прицелом врага находится энергетика на Киевщине и Днепропетровщине. Оккупанты сосредотачивают свое внимание на регионах с высокой плотностью населения.

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