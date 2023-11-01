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У Києві накрили підпільне казино: співробітники втекли від обшуків через дірку у стіні

Фото: у Києві співробітники підпільного казино проломили дірку у стіні для втечі від БЕБ (esbu.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

У Києві співробітники підпільного казино втекли від правоохоронців під час обшуків. Для цього вони проламали дірку у стіні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Бюро економічної безпеки.

"Детективи Територіального управління БЕБ у Києві викрили підпільне казино. Під час його обшуку працівники нелегального грального закладу втекли від правоохоронців, проломивши гіпсокартонний перестінок до сусіднього кафе", - сказано в повідомленні.

 

Фото: у Києві викрили підпільне казино (esbu.gov.ua)

У БЕБ уточнюють, що у приміщенні було вилучено системні блоки, монітори, сейф, мережеві комутатори, гроші і не тільки.

Наразі зловмисникам загрожує покарання не лише за участь в організації незаконного грального бізнесу, а й за незаконне проникнення на приватну територію, наголошують у Бюро.

Правоохоронці встановлюють особи всіх організаторів казино.

 

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