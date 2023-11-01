В Киеве накрыли подпольное казино: сотрудники сбежали от обысков через дыру в стене

В Киеве сотрудники подпольного казино сбежали от правоохранителей во время обысков. Для этого они проломили дыру в стене.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Бюро экономической безопасности.
"Детективы Территориального управления БЭБ в Киеве разоблачили подпольное казино. Во время его обыска работники нелегального игорного заведения скрылись от правоохранителей, проломив гипсокартонный перестенок в соседнее кафе", - сказано в сообщении.
Фото: в Киеве разоблачили подпольное казино (esbu.gov.ua)
В БЭБ уточняют, что в помещении были изъяты системные блоки, мониторы, сейф, сетевые коммутаторы, деньги и не только.
Теперь злоумышленникам угрожает наказание не только за участие в организации незаконного игорного бизнеса, но и за незаконное проникновение на частную территорию, подчеркивают в Бюро.
Правоохранители устанавливают личности всех организаторов казино.
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