В Києві нагадали про правила безпеки й обмеження під час новорічних свят

В першу чергу, важливо дотримуватись комендантської години. У Києві вона діє щодня з 00:00 до 05:00. У цей час заборонено:

перебувати на вулиці та у громадських місцях;

переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки.

"Залишати домівку вночі дозволяється лише під час повітряної тривоги, щоб дістатися найближчого укриття. Із собою не забувайте взяти документ, що посвідчує особу", - додає КМДА.

Повернення додому важливо також планувати заздалегідь. У налаштуваннях "Київ Цифровий" можна увімкнути сповіщення, яке за 60 хвилин нагадає про початок комендантської години.

Громадський транспорт курсує до 22:30. Станції метрополітену в режимі перевезень працюють орієнтовно до 22:20, у режимі укриття - 46 підземних станцій цілодобово.

Дізнатись розклад руху наземного громадського транспорту можна за посиланням, а детальну інформацію про режим роботи станцій київського метрополітену тут.

"У разі оголошення сигналу "повітряна тривога" переходьте в найближче до вас укриття", - додали в КМДА.

Також у Києві заборонена реалізація, у тому ж числі продаж чи торгівля, феєрверків, салютів і піротехнічних засобів, зокрема їх запуск.