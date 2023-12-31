В Киеве напомнили о правилах безопасности и ограничениях во время новогодних праздников
На фоне недавней террористической атаки россиян украинцам важно помнить о соблюдении правил безопасности во время наступающих новогодних праздников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.
В первую очередь, важно соблюдать комендантский час. В Киеве он действует ежедневно с 00:00 до 05:00. В это время запрещено:
- находиться на улице и в общественных местах;
- перемещаться транспортом без спецпропуска или пешком.
"Покидать дом ночью разрешается только во время воздушной тревоги, чтобы добраться до ближайшего укрытия. С собой не забывайте взять документ, удостоверяющий личность", - добавляет КГГА.
Возвращение домой важно также планировать заранее. В настройках "Киев Цифровой" можно включить оповещение, которое за 60 минут напомнит о начале комендантского часа.
Общественный транспорт курсирует до 22:30. Станции метрополитена в режиме перевозок работают ориентировочно до 22:20, в режиме укрытия - 46 подземных станций круглосуточно.
Узнать расписание движения наземного общественного транспорта можно по ссылке, а подробную информацию о режиме работы станций киевского метрополитена здесь.
"В случае объявления сигнала "воздушная тревога" переходите в ближайшее к вам укрытие", - добавили в КГГА.
Также в Киеве запрещена реализация, в том числе продажа или торговля, фейерверков, салютов и пиротехнических средств, в том числе их запуск.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что правоохранители в новогоднюю ночь обещают задерживать нарушителей комендантского часа. В частности, обещают увеличить количество полицейских экипажей.
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