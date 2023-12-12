У Києві між Деміївською та Либідською запустять автобус: яка схема руху

У Києві із завтрашнього дня, 13 грудня, запустять тимчасовий автобусний маршрут №60, який здійснюватиме рейси альтернативним маршрутом ділянки закритих на ремонт станцій метро Оболонсько-Теремківської лінії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київпастрансу .

Наземний транспорт курсуватиме між станціями метрополітену "Либідська" та "Деміївська".

У відомстві зазначили, що організація такого автобусного маршруту проводиться з метою покращення транспортного обслуговування пасажирів.

Яка схема руху автобусів

Вулиця Антоновича - бульвар Миколи Міхновського - проспект Голосіївський - проспект Науки - вулиця Саперно-Слобідська - проспект Науки - бульвар Миколи Міхновського - вулиця Велика Васильківська - вулиця Загородня - вулиця Антоновича.

Схема тимчасового маршруту автобусів №60 у Києві (фото: Київпастранс)

Що передувало

Нагадаємо, 8 грудня у Києві було закрито рух поїздів між станціями метро "Деміївська" та "Теремки". Причиною цього стала розгерметизація тунелю метро, тож перегін закрили на ремонт. Орієнтовний термін ремонту - пів року.

У КМДА повідомили, що у столиці курсуватиме наземний транспорт, що дублюватиме маршрути закритих станцій.

За словами глави МВС Ігоря Клименка, рух на Либідській площі врегулюють, оскільки там стане більше транспорту через закриття метро. Згодом патрульна поліція показала нову схему руху транспорту.

Додамо, що 9 грудня у КМДА розповіли про плани запустити човниковий рух непошкодженим тунелем між станціями метро "Теремки" та "Деміївська".