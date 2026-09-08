У Києві метро почне тестувати новий режим на день раніше: деталі

Київський метрополітен розпочне тестувати рух поїздів на наземній ділянці зеленої лінії вже 9 вересня. Це відбудеться протягом дня до запланованого запуску нового режиму роботи під час дії жовтого рівня загрози.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію КМДА.

Київський метрополітен 9 вересня проведе тестування нового порядку руху поїздів на наземній ділянці Сирецько-Печерської лінії.

Склади курсуватимуть у тестовому режимі під час дії жовтого рівня загрози.

Повноцінний запуск руху на цій ділянці без обмежень за жовтого рівня запланований з 10 вересня.

Що зміниться у роботі метро

Тестування необхідне практичної перевірки алгоритмів, якими метрополітен працюватиме під час повітряної загрози.

Фахівці підприємства відпрацьовують дії персоналу при оголошенні жовтого та червоного рівнів небезпеки, виникненні нештатних ситуацій, а також за необхідності евакуювати пасажирів із наземної ділянки колії.

Окремо перевіряється порядок інформування людей під час руху поїздів. Крім того, співробітники відпрацьовують взаємодію між машиністами, поїзними диспетчерами та черговим персоналом станцій.

Важливою частиною підготовки стане відпрацювання оперативного переходу від жовтого рівня загрози до червоного.

Працівники метрополітену мають чітко розуміти порядок дій за зміни ситуації, оскільки підприємство є об'єктом критичної інфраструктури.

Підготовка персоналу

У метро також приділяють увагу навчанню співробітників з урахуванням їхнього позмінного графіка. Це необхідно, щоб кожен працівник незалежно від зміни знав алгоритм дій при штатних та позаштатних ситуаціях, а також за зміни рівня загрози.

Окремо відпрацьовується порядок дій у разі потреби евакуації пасажирів із наземної ділянки колії. У підприємстві наголошують, що при організації руху під час жовтого рівня загрози пріоритетом залишається безпека пасажирів та співробітників.

Оновлять оголошення у поїздах

Паралельно у метрополітені змінюють аудіоінформування для пасажирів. Повідомлення приводять у відповідність до оновлених алгоритмів роботи.

Відповідні зміни внесуть у 105 головних вагонів Сирецько-Печерської лінії. Тестовий режим 9 вересня має дозволити завершити практичну перевірку роботи служб перед запуском нового порядку руху з 10 вересня.