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В Киеве метро начнет тестировать новый режим на день раньше: детали

11:56 08.09.2026 Вт
2 мин
К чему пассажирам нужно быть готовыми
aimg Анастасия Никончук
В Киеве метро начнет тестировать новый режим на день раньше: детали Фото: метро (GettyImages)
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Киевский метрополитен начнет тестировать движение поездов на наземном участке зеленой линии уже 9 сентября. Это произойдет за день до запланированного запуска нового режима работы во время действия желтого уровня угрозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию КГГА.

Киевский метрополитен 9 сентября проведет тестирование нового порядка движения поездов на наземном участке Сирецко-Печерской линии.

Составы будут курсировать в тестовом режиме во время действия желтого уровня угрозы.

Полноценный запуск движения на этом участке без ограничений при желтом уровне запланирован с 10 сентября.

Что изменится в работе метро

Тестирование необходимо для практической проверки алгоритмов, по которым метрополитен будет работать во время воздушной угрозы.

Специалисты предприятия отрабатывают действия персонала при объявлении желтого и красного уровней опасности, возникновении нештатных ситуаций, а также при необходимости эвакуировать пассажиров с наземного участка пути.

Отдельно проверяется порядок информирования людей во время движения поездов. Кроме того, сотрудники отрабатывают взаимодействие между машинистами, поездными диспетчерами и дежурным персоналом станций.

Важной частью подготовки станет и отработка оперативного перехода от желтого уровня угрозы к красному.

Работники метрополитена должны четко понимать порядок действий при изменении ситуации, поскольку предприятие является объектом критической инфраструктуры.

Подготовка персонала

В метро также уделяют внимание обучению сотрудников с учетом их посменного графика. Это необходимо, чтобы каждый работник независимо от смены знал алгоритм действий при штатных и нештатных ситуациях, а также при изменении уровня угрозы.

Отдельно отрабатывается порядок действий в случае необходимости эвакуации пассажиров с наземного участка пути. В предприятии подчеркивают, что при организации движения во время желтого уровня угрозы приоритетом остается безопасность пассажиров и сотрудников.

Обновят объявления в поездах

Параллельно в метрополитене меняют аудиоинформирование для пассажиров. Сообщения приводят в соответствие с обновленными алгоритмами работы.

Соответствующие изменения внесут в 105 головных вагонах Сирецко-Печерской линии. Тестовый режим 9 сентября должен позволить завершить практическую проверку работы служб перед запуском нового порядка движения с 10 сентября.

Напоминаем, что в Киеве власти решили запретить проведение развлекательных и физкультурно-спортивных мероприятий на открытых территориях, а также в зданиях и сооружениях, где отсутствуют укрытия.

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