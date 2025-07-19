У Києві "Мерседес" зніс літню терасу з людьми: перші подробиці від поліції
У Києві 19 липня автомобіль зніс літню терасу ресторану на вулиці Саксаганській. Попередньо, є постраждала, поліція з'ясовує деталі інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної поліції Києва.
"Встановлено, що водійка Mercedes не впоралась з керуванням та виїхала за межі проїзної частини на тротуар, травмувавши жінку, яка перебувала на літній терасі одного з кафе", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що постраждалу 28-річну жінку ушпиталили. Водійка авто виявилася тверезою. Вона пояснила, що під час руху автомобіля на його підлогу впав мобільний телефон. Жінка намагалася його підняти, при цьому втративши керування машиною.
"Наразі на місці події продовжують працювати слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі", - сказано у повідомленні.
Оновлено. За даними Патрульної поліції Києва, водійка, машина якої влетіла у терасу, не отримувала водійського посвідчення. Відповідно, керувати автомобілем вона не мала права.
"Як зʼясувалося, водійкою була громадянка, що ніколи не отримувала водійського посвідчення. Всі обставини події зʼясовують слідчі, патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, що у Дніпрі сталася ДТП за участі "швидкої допомоги". Загинув один з медиків. Також на Полтавщині у ДТП загинули поліцейський і військовий з ТЦК. Повідомляється, що чоловіки загинули під час виконання своїх службових обов'язків.
Окрім того, 7 липня, у місті Перечин на Закарпатті сталася смертельна ДТП - автомобіль BMW X5 на великій швидкості врізався в контрольно-ревізійний пункт правоохоронців.
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