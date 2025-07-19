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В Киеве "Мерседес" снес летнюю террасу с людьми: первые подробности от полиции

Украина, Суббота 19 июля 2025 20:57
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В Киеве "Мерседес" снес летнюю террасу с людьми: первые подробности от полиции Иллюстративное фото: ДТП произошло на улице Саксаганского (freepik.com)
Автор: Антон Корж

В Киеве 19 июля автомобиль снес летнюю террасу ресторана на улице Саксаганской. Предварительно, есть пострадавшая, полиция выясняет детали инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национальной полиции Киева.

"Установлено, что водитель Mercedes не справилась с управлением и выехала за пределы проезжей части на тротуар, травмировав женщину, которая находилась на летней террасе одного из кафе", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшую 28-летнюю женщину госпитализировали. Водитель авто оказалась трезвой. Она объяснила, что во время движения автомобиля на его пол упал мобильный телефон. Женщина пыталась его поднять, при этом потеряв управление машиной.

"Сейчас на месте происшествия продолжают работать следственно-оперативная группа столичного главка по расследованию ДТП, патрульные полицейские и врачи", - сказано в сообщении.

Фото: место ДТП на улице Саксаганского (Национальная полиция Киева)

Обновлено. По данным Патрульной полиции Киева, водитель, машина которой влетела в террасу, не получала водительского удостоверения. Соответственно, управлять автомобилем она не имела права.

"Как выяснилось, водителем была гражданка, которая никогда не получала водительского удостоверения. Все обстоятельства происшествия выясняют следователи, патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения", - сказано в сообщении.

Напомним, что в Днепре произошло ДТП с участием "скорой помощи". Погиб один из медиков. Также на Полтавщине в ДТП погибли полицейский и военный из ТЦК. Сообщается, что мужчины погибли при исполнении своих служебных обязанностей.

Кроме того, 7 июля, в городе Перечин на Закарпатье произошло смертельное ДТП - автомобиль BMW X5 на большой скорости врезался в контрольно-ревизионный пункт правоохранителей.

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