В Киеве почти всем домам отключают свет, - YASNO

Подавляющему большинству домов в Киеве выключают свет по графику, однако есть 3%, которым технически невозможно это сделать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора YASNO Сергея Коваленко в Facebook .

Коваленко напомнил, что для равномерных отключений все жилые дома поделены на группы. Группы формируются не по количеству зданий, а по потребляемой ими мощности.

Точное количество домов можно найти на инфографике ниже. Все они отключаются автоматически.

Фото: инфографика отключения домов в Киеве (facebook.com sergey.j.kovalenko)

Однако он пояснил, что есть дома подключены к линиям критической инфраструктуры, они находятся вне групп и отключить их централизованно невозможно. Таких зданий было около 1500.

"Но благодаря сотрудничеству коллег из КГГА и переподключению на другие линии сейчас их 750. Часть из них - 400 - должны отключаться ЖЭКами, ОСМД и управляющими компаниями, чтобы дать возможность энергосистеме быть еще более стабильной", - подчеркнул Коваленко.

Однако, по его словам, еще немного домов отключить совсем нельзя из-за технических особенностей, но их доля совсем незначительна - менее 3%.

"Фактически почти все дома в Киеве отключаются по графикам. А вот графики могут быть разными у соседних домов", - подчеркнул гендиректор YASNO.