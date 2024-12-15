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У Києві на Майдані Незалежності чоловік пошкодив фотографії полеглих воїнів

Україна, Неділя 15 грудня 2024 18:21
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У Києві на Майдані Незалежності чоловік пошкодив фотографії полеглих воїнів Фото: чоловік пошкодив фотографії полеглих воїнів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Чоловік уночі пошкодив фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності. Правоохоронці його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва.

"Інформація про подію надійшла сьогодні вранці до Шевченківського управління поліції. Місцева мешканка повідомила правоохоронцям, що виявила на Майдані Незалежності пошкоджені прапорці та фото, які встановлюють загиблим військовим", - повідомили в поліції.

У результаті проведених оперативних заходів правоохоронці встановили особу порушника. Ним виявився 36-річний уродженець Сумської області.

Чоловіка затримав наряд патрульної поліції. Порушник перебував у збудженому стані та після огляду лікарів його госпіталізували до спеціалізованого медичного закладу.

Наразі вирішується питання щодо надання події правової кваліфікації.

Меморіал пам'яті на Майдані Незалежності

Нагадаємо, що перші прапорці на Майдані з’явилися в червні 2022 року. Саме тоді родичі бійців полку "Азов" встановили 55 прапорців з іменами захисників, що боронили Маріуполь.

Наразі там вже тисячі таких згадок про те, якою ціною дістається свобода Україні.

Кожен прапорець персоналізований: на ньому написане ім’я загиблого на війні, дати народження та смерті.

Зауважимо, що це не перший подібний випадок. Наприклад в жовтні поліцейські Києва затримали 45-річного чоловіка, який публічно принижував пам'ять загиблих військовослужбовців на Хрещатику та на Майдані Незалежності у столиці.

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Поліція Києва
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