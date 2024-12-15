В Киеве на Майдане Независимости мужчина повредил фотографии павших воинов
Мужчина ночью повредил фотографии павших воинов на Майдане Независимости. Правоохранители его задержали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Полицию Киева.
"Информация о происшествии поступила сегодня утром в Шевченковское управление полиции. Местная жительница сообщила правоохранителям, что обнаружила на Майдане Независимости поврежденные флажки и фото, которые устанавливают погибшим военным", - сообщили в полиции.
В результате проведенных оперативных мероприятий правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 36-летний уроженец Сумской области.
Мужчину задержал наряд патрульной полиции. Нарушитель находился в возбужденном состоянии и после осмотра врачей его госпитализировали в специализированное медицинское учреждение.
Сейчас решается вопрос о предоставлении событию правовой квалификации.
Мемориал памяти на Майдане Независимости
Напомним, что первые флажки на Майдане появились в июне 2022 года. Именно тогда родственники бойцов полка "Азов" установили 55 флажков с именами защитников, защищавших Мариуполь.
Сейчас там уже тысячи таких упоминаний о том, какой ценой достается свобода Украине.
Каждый флажок персонализирован: на нем написано имя погибшего на войне, даты рождения и смерти.
Заметим, что это не первый подобный случай. Например, в октябре полицейские Киева задержали 45-летнего мужчину, который публично унижал память погибших военнослужащих на Крещатике и на Майдане Независимости в столице.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.