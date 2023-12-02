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Водіям у Києві нагадали, де патрульні вимірюють швидкість: список вулиць

Київ, Субота 02 грудня 2023 20:49
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Водіям у Києві нагадали, де патрульні вимірюють швидкість: список вулиць Фото: патрульні в Київі продовжують боротьбу с порушеннями швидкісного режиму (facebook com vinnytsiapolice)
Автор: РБК-Україна

В Києві патрульні продовжують боротьбу с порушеннями швидкісного режиму. Швидкість перевірятумуть відразу на 10 адресах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Телеграм-канал патрульної поліції Києва.

Правоохоронці нагадують про те, що дотримування правил дорожнього руху - це обов‘язок кожного водія, а недбалість та зухвалість на дорозі може коштувати життя.

Також патрульні повідомляють про те, що вони продовжують активно фіксувати порушення швидкісного режиму. Зокрема на місцях, де поліцейські здійснюють контроль за дотриманням швидкости за допомогою спеціальних техзасобів, завжди є дорожні знаки 5.76 ''Автоматична відеофіксація порушень правил дорожнього руху''.

У місті Києві патрульні здійснюють вимірювання швидкості за такими адресами:

  • проспект Берестейський;
  • проспект Миколи Бажана;
  • Столичне шосе;
  • Кільцева дорога (від проспекту Берестейського до площі Одеської);
  • вулиця Академіка Заболотного;
  • Набережне шосе;
  • проспект Броварський;
  • проспект Академіка Палладіна;
  • вулиця Борщагівська;
  • проспект Соборності.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що водій, який збив патрульного у Києві, отримав підозру.

Також ми розповідали про те, як українці можуть скасувати штраф за перевищення швидкості.

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