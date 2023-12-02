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Водителям в Киеве напомнили, где патрульные измеряют скорость: список улиц

Киев, Суббота 02 декабря 2023 20:49
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Водителям в Киеве напомнили, где патрульные измеряют скорость: список улиц Фото: патрульные в Киеве продолжают борьбу с нарушениями скоростного режима (facebook com vinnytsiapolice)
Автор: РБК-Украина

В Киеве патрульные продолжают борьбу с нарушениями скоростного режима. Скорость проверяют сразу по 10 адресам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телеграмм-канал патрульной полиции Киева.

Правоохранители напоминают о том, что соблюдение правил дорожного движения - это обязанность каждого водителя, а халатность и дерзость на дороге может стоить жизни.

Также патрульные сообщают о том, что они продолжают активно фиксировать нарушение скоростного режима. В частности, на местах, где полицейские осуществляют контроль за соблюдением скорости с помощью специальных техсредств, всегда есть дорожные знаки 5.76 ''Автоматическая видеофиксация нарушений ПДД''.

В Киеве патрульные осуществляют измерение скорости по следующим адресам:

  • проспект Берестейский;
  • проспект Николая Бажана;
  • Столичное шоссе;
  • Кольцевая дорога (от проспекта Берестейского до площади Одесской);
  • улица Академика Заболотного;
  • Набережное шоссе;
  • проспект Броварской;
  • проспект Академика Палладина;
  • улица Борщаговская;
  • проспект Соборности.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что водитель, сбивший патрульного в Киеве, получил подозрение.

Также мы рассказывали о том, как украинцы могут отменить штраф за превышение скорости.

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