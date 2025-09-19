У Києві лунали вибухи: РФ намагалася атакувати столицю дронами

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - йдеться у повідомленні о 01:17.

Перед цим у КМВА писали, що в столиці оголосили тривогу через рух ударних дронів РФ. Крім того, Повітряні сили ЗСУ теж писали, що на Київ летять безпілотники росіян.

Оновлено о 01:36

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за попередньою інформацією, у Солом'янському районі впав та вибухнув безпілотник. Наразі екстрені служби прямують на місце події.

Окрім того, у КМВА поінформували, що атака РФ на столицю триває. Водночас у місті вчергове було чути гучний вибух.

Оновлено о 01:44

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:22 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях.