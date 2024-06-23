UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві лунали вибухи. Працювала ППО

Фото: у Києві лунали вибухи. В області працювала ППО (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У Києві лунали вибухи. У передмісті та у Київській області працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власного кореспондента і Telegram-канали Київської ОВА та мера Києва Віталія Кличка.

"Жителі Київщини!  Ракетна атака! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Мер столиці Віталій Кличко також повідомив про ракетну атаку.

"У Києві чути вибухи - працюють сили ППО  в області та в столиці. Перебувайте в укриттях!", - повідомив він.

О 5:39 у Києві та області оголосили відбій повітряної тривоги.

Нічний обстріл України

У неділю, 23 червня, близько 5:00 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через ракетну атаку з півдня.

Ракети "Калібр" летіли через Миколаївську область у напрямку Кіровоградської та Черкаської областей, опісля повернули вбік Житомирської області, а опісля розвернулися у напрямку Василькова.

Додамо, що близько півночі під час повітряної тривоги низка вибухів пролунала у передмісті Харкова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України