У Києві лунали вибухи. Працювала ППО

Нічний обстріл України

У неділю, 23 червня, близько 5:00 у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу через ракетну атаку з півдня.

Ракети "Калібр" летіли через Миколаївську область у напрямку Кіровоградської та Черкаської областей, опісля повернули вбік Житомирської області, а опісля розвернулися у напрямку Василькова.

Додамо, що близько півночі під час повітряної тривоги низка вибухів пролунала у передмісті Харкова.

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