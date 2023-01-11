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У Києві ліквідують наслідки сильних снігопадів. У КМВА звернулися до жителів столиці

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Київ, Середа 11 січня 2023 07:30
У Києві ліквідують наслідки сильних снігопадів. У КМВА звернулися до жителів столиці Фото: засніжена вулиця під час снігопаду у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві після сильного снігопаду комунальні служби проводять ліквідацію наслідків негоди. На вулицях столиці працюють понад 250 одиниць спеціальної техніки та 225 комунальників, прибираючи сніг та розчищаючи проїжджу та пішохідну частини.

Про це 11 січня заявив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, передає РБК-Україна з посиланням на Telegram КМВА.

Він зазначив, що з восьмої години ранку кількість задіяної техніки та бригад збільшать.

Також в адміністрації поінформували, що усі зупинки громадського транспорту, шляхи, тротуари, велодоріжки працівники комунальних служб обробляють протиожеледними засобами.

"Закликаю киян та гостей міста бути свідомими і не заважати роботі спецтехніки. Без потреби не виїжджайте на вулиці Києва і не паркуйте автівки обабіч доріг та вулиць", - звернувся Попко до жителів та гостей столиці.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч на 11 січня прогнозували сильний снігопад, через що водіїв закликали утриматися від поїздок на авто під час негоди. Мер столиці Віталій Кличко заявив увечері у вівторок, що шляховики вже почали превентивно обробляти дороги протиожеледними засобами.

Нагадаємо, перед цим у ДПЕК заявили, що у Києві та області через посилення морозів почали частіше вимикати світло.

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