В Киеве ликвидируют последствия сильного снегопада. В КГВА обратились к жителям столицы

В Киеве после сильного снегопада коммунальные службы проводят ликвидацию последствия непогоды. На улицах столицы работают более 250 единиц специальной техники и 225 коммунальщиков, убирая снег и расчищая проезжую и пешеходную части.

Об этом 11 января заявил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА.

"Призываю киевлян и гостей города быть сознательными и не мешать работе спецтехники. Без нужды не выезжайте на улицы Киева и не паркуйте автомобили по дорогам и улицам", - обратился Попко к жителям и гостям столицы.

Также в администрации проинформировали, что все остановки общественного транспорта, пути, тротуары, велодорожки работники коммунальных служб обрабатывают противогололедными средствами.

Он отметил, что с восьми часов утра количество задействованной техники и бригад увеличат.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 11 января прогнозировали сильный снегопад, ввиду чего водителей призвали воздержаться от поездок на авто во время непогоды. Мэр столицы Виталий Кличко заявил вечером во вторник, что дорожники уже начали превентивно обрабатывать дороги противогололедными средствами.

Напомним, перед этим в ДТЭК заявили, что в Киеве и области из-за усиления морозов начали чаще выключать свет.

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