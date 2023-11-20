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У Києві в квартирі вибухнула граната: загинуло двоє людей, є поранений

Фото: у Києві в квартирі вибухнула граната (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Максим Шушко

В квартирі у Дніпровському районі Києва вибухнула граната в неділю, 19 листопада. Внаслідок цього загинуло двоє осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Facebook.

Зазначається, що ввечері 19 листопада до поліції звернувся громадянин із повідомленням про те, що у сусідній квартирі пролунав вибух. На місце події прибули правоохоронці та лікарі.

За попередніми даними, внаслідок детонації гранати загинув військовослужбовець та жінка, яка перебувала в оселі. Ще один чоловік - брат загиблого, отримав поранення, його госпіталізували лікарі.

"На місці події працюють вибухотехніки, слідчо-оперативна група та криміналісти.Після завершення перевірки події буде надано правову кваліфікацію", - йдеться у повідомленні. 

Раніше ми повідомляли, що у неділю в Києві чоловік увірвався до адміністративної будівлі, розбивши вікно цеглиною і поранив охорнця, який намагався його заспокоїти.

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КиївВибухквартири