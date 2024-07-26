У Києві і низці областей повітряна тривога: зафіксовано ворожі БпЛА

Нагадаємо, що до фіксації ворожих БпЛА, у ніч з 25 на 26 липня, в Україні було оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт російського МіГ-31К.

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