У Києві хочуть забирати укриття у власників за недопуск людей під час тривоги

У Києві приватні приміщення, які слугують укриттями, хочуть забирати у власників, якщо вони не допускають до них людей під час тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка .

Він повідомив, що сьогодні Київрада має ухвалити комплексний проєкт рішення, який стосується укриттів. Зокрема, попередити власників приватних приміщень, що в разі неналежного їх утримання чи недопуску людей під час повітряної тривоги, ці приміщення у них можуть бути вилучені.

Окрім того, депутати мають звернутися до Кабміну та Верховної ради щодо законодавчого запровадження кримінальної відповідальності за недопуск людей до укриттів.

Також на засіданні члени комісії, що відповідає за перевірку укриттів, яка ще триває, розкажуть про результати проведеної роботи.

За словами Кличка, протягом 2022-23 років у столиці провели понад 9 тисяч перевірок укриттів. За їхніми результатами районним адміністраціям надавали доручення про оперативне усунення недоліків. Насамперед йшлося про адреси, на які надходили скарги від киян.

До того ж, главам районів систематично надавалися доручення про належний контроль за станом укриттів - як комунальної, так і державної та приватної форм власності.

Голови РДА звітували про виконання цих доручень і надавали заявки на фінансування ремонтних робіт. Саме на це Київрада виділяла кошти.

Кличко заявив, що загалом за 2022-2023 роки місто виділило районам понад 1,2 млрд гривень на ремонтні роботи в спорудах цивільного захисту.

А зараз, за його словами, голови районів кажуть, що в них мало повноважень та недостатньо коштів. При чому РДА освоїли на ремонт укриттів трохи більше 10% коштів із тих, що виділила Київрада цього року, а це понад 900 мільйонів гривень.

Перевірка укриттів у Києві

У Києві перевірили близько 73% укриттів, при чому більшість з них залишаються без вільного доступу.

Зазначимо, що перевірку укриттів у столиці та загалом в Україні ініціювали після того, як під час російської атаки по Києву у Деснянському районі загинули троє людей. Вони не змогли потрапити до бомбосховища у поліклініці, оскільки воно було зачинене.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за цим фактом. Суд арештував охоронця поліклініки та відправив під домашній арешт керівника поліклініки, його заступника з технічної частини та заступницю голови Деснянської районної адміністрації.

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