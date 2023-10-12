У Києві хочуть перейменувати Повітрофлотський проспект
В Києві хочуть перейменувати Повітрофлотський проспект на честь Повітряних Сил ЗСУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
"Командний та особовий склад повітряного командування "Центр", "Південь", "Схід" і "Захід" на пленарному засіданні Київської міської ради 5 жовтня звернулися до депутатів та київського міського голови Віталія Кличка, з проханням щодо перейменування проспекту Повітрофлотського на проспект Повітряних Сил Збройних Сил України", - розповів начальник КМВА
За його словами, військові звернулися до очільника столиці за дорученням командувача Повітряних Сил Збройних Сил УкраїниМиколи Олещука.
Для довідки
Повітрофлотський проспект - один з проспектів Києва. Простягається від вулиці Чорновола і проспекту Перемоги до аеропорту Київ. Проходить через Шевченківський і Солом'янський райони.
Нагадаємо, що 9 лютого депутати Київради перейменували ще 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар, назви яких пов’язані з Росією чи з радянським минулим.
Раніше повідомлялось, що в грудні минулого року у Києві перейменували бульвар Дружби народів та понад 30 вулиць.
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