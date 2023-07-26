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У Києві готуються встановлювати тризуб на монументі "Батьківщина-мати" (відео)

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Київ, Середа 26 липня 2023 13:31
У Києві готуються встановлювати тризуб на монументі "Батьківщина-мати" (відео) Ілюстративне фото: у Києві готуються встановлювати тризуб на монументі "Батьківщина-мати" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві готуються до встановлення українського тризубу замість радянського герба на щиті монумента "Батьківщина-мати".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

У Мінкульті оприлюднили відео підготовки до демонтажу радянського герба з щита монумента "Батьківщина-мати".

"Поки на столичному підприємстві завершують виготовлення тризуба, "Батьківщина-мати готується до історичних змін", - йдеться у в описі під відео.

Встановлення тризубу

Минулого року у застосунку "Дія" провели опитування про те, чи варто замінити герб СРСР на тризуб на щиті "Батьківщини-матері". 85% з опитаних підтримали декомунізацію.

13 липня Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на ремонт щита "Батьківщини-матері".

У Мінкульті також показували фото з виробництва, на яких видно, яким буде тризуб на монументі "Батьківщина-мати".

Тризуб будуть виготовляти з металу європейського виробника, адже сталь, надана "Запоріжсталлю" не відповідає технічним вимогам. Вартість проєкту склала 28 млн гривень.

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Родина-мать Міністерство культури
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