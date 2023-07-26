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В Киеве готовятся устанавливать трезубец на монументе "Родина-мать" (видео)

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Киев, Среда 26 июля 2023 13:31
В Киеве готовятся устанавливать трезубец на монументе "Родина-мать" (видео) Иллюстративное фото: в Киеве готовятся устанавливать трезубец на монументе "Родина-мать" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Киеве готовятся к установлению украинского трезубца вместо советского герба на щите монумента "Родина-мать".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

В Минкульте обнародовали видео подготовки к демонтажу советского герба с щита монумента "Родина-мать".

"Пока на столичном предприятии завершают изготовление трезубца, "Родина-мать готовится к историческим изменениям", - говорится в описании под видео.

Установка трезубца

В прошлом году в приложении "Дія" провели опрос о том, стоит ли заменить герб СССР трезубцем на щите "Батькивщины-матери". 85% из опрошенных поддержали декоммунизацию.

13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины выдала разрешение на ремонт щита "Батькивщины-матери".

В Минкульте также показывали фото с производства, на которых видно, каким будет трезубец на монументе "Родина-мать".

Трезубец будут изготавливать из металла европейского производителя, ведь сталь, предоставленная "Запорожсталью", не отвечает техническим требованиям. Стоимость проекта составила 28 млн гривен.

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Родина-мать Министерство культуры
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