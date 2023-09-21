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У Києві госпіталізували ще одну постраждалу: нові фото наслідків ракетного удару

Фото: у Києві госпіталізували ще одну постраждалу (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві госпіталізували ще одну людину, яка постраждала через ракетну атаку 21 вересня. До лікарні доставили 16-річну дівчину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці Віталія Кличка та управління ДСНС Києва в Facebook.

Як зазначив Кличко, у Шевченківському районі внаслідок падіння уламків була пошкоджена газова труба, також там вибило вікна в гуртожитку поруч. Медики госпіталізували постраждалу 16-річну дівчину з гострою реакцією на стрес.

 

Також рятувальники показали, як ліквідовували наслідки ворожої атаки у Дарницькому та Шевченківському районах Києва. Внаслідок падіння уламків ракет спалахнули пожежі. 

Через російські ракети пошкоджені будинки, авто СТО. На місцях подій працювали 55 рятувальників та 10 одиниць основної і спеціальної техніки.

 

Фото: рятувальники показали, які ліквідовували наслідки атаки на Київ (facebook.com/DSNSKyiv)

Що відомо про нічну атаку

Цієї ночі та зранку російські окупанти атакували Україну 43 ракетами, 36 з них збили наші військові. Вибухи чули у багатьох регіонах, зокрема у Києві та області.

У районі столиці сили ППО збили близько 20 ворожих цілей, але уламки впали у декількох районах. Раніше міська влада повідомляла про сімох постраждалих.

Про всі наслідки ворожої атаки 21 вересня дізнайтеся у нашому матеріалі.

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