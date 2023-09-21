В Киеве госпитализировали еще одну пострадавшую: новые фото последствий ракетного удара

Как отметил Кличко, в Шевченковском районе в результате падения обломков была повреждена газовая труба, также там выбило окна в общежитии рядом. Медики госпитализировали пострадавшую 16-летнюю девушку с острой реакцией на стресс.

Также спасатели показали, как ликвидировали последствия вражеской атаки в Дарницком и Шевченковском районах Киева. В результате падения обломков ракет вспыхнули пожары.

Из-за российских ракет повреждены дома, авто и СТО. На местах происшествия работали 55 спасателей и 10 единиц основной и специальной техники.

Фото: спасатели показали, что ликвидировали последствия атаки на Киев (facebook.com/DSNSKyiv)

Что известно о ночной атаке

Этой ночью и утром российские оккупанты атаковали Украину 43 ракетами, 36 из них сбили наши военные. Взрывы слышали во многих регионах, в частности, в Киеве и области.

В районе столицы силы ПВО сбили около 20 вражеских целей, но обломки упали в нескольких районах. Ранее городские власти сообщали о семи пострадавших.

Все последствия вражеской атаки 21 сентября узнайте в нашем материале.

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