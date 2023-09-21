RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве госпитализировали еще одну пострадавшую: новые фото последствий ракетного удара

Фото: в Киеве госпитализировали еще одну пострадавшую (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталья Юрченко

В Киеве госпитализировали еще одного человека, пострадавшего из-за ракетной атаки 21 сентября. В больницу доставили 16-летнюю девушку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра столицы Виталия Кличко и управление ГСЧС Киева в Facebook.

Как отметил Кличко, в Шевченковском районе в результате падения обломков была повреждена газовая труба, также там выбило окна в общежитии рядом. Медики госпитализировали пострадавшую 16-летнюю девушку с острой реакцией на стресс.

 

Также спасатели показали, как ликвидировали последствия вражеской атаки в Дарницком и Шевченковском районах Киева. В результате падения обломков ракет вспыхнули пожары.

Из-за российских ракет повреждены дома, авто и СТО. На местах происшествия работали 55 спасателей и 10 единиц основной и специальной техники.

 

Фото: спасатели показали, что ликвидировали последствия атаки на Киев (facebook.com/DSNSKyiv)

Что известно о ночной атаке

Этой ночью и утром российские оккупанты атаковали Украину 43 ракетами, 36 из них сбили наши военные. Взрывы слышали во многих регионах, в частности, в Киеве и области.

В районе столицы силы ПВО сбили около 20 вражеских целей, но обломки упали в нескольких районах. Ранее городские власти сообщали о семи пострадавших.

Все последствия вражеской атаки 21 сентября узнайте в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевракетна атакаракетный ударГСЧСВиталий КличкоВойна в Украине