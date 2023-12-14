У Києві горіла школа, евакуювали понад 700 учнів та вчителів

Рятувальники встановили, що сьогодні зранку у підвальному приміщенні навчального закладу у Святошинському районі сталося коротке замикання електропроводів. Внаслідок цього спалахнула пожежа.

Бійці ДСНС евакуювали зі школи 665 дітей та 60 працівників. Їх вивели на свіже повітря.

Рятувальники вже загасили пожежу у школі. За даними ДСНС, за близько півгодини загорання ліквідовано на площі 5 кв. м. На щастя, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Фото: у Києві 14 грудня спалахнула пожежа у школі (t.me/dsns_telegram)

Пожежі у столиці

Нагадаємо, масштабна пожежа сталася на станції технічного обслуговування у Солом'янському районі Києва у вівторок, 14 листопада.

Також нещодавно у центрі Києві спалахнула пожежа, яка супроводжувалася сильним задимленням. ДСНС повідомила, що на Подолі горіло кафе. Жертв та постраждалих немає.

Крім того, надвечір 12 листопада у Дарницькому районі Києва загорівся склад з будматеріалами.