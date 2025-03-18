У Києві у гімназії сталася бійка: поліція перевіряє обставини

В одній із гімназій Києва сталася бійка, однак до поліції ніяких заяв не надходило. Про інцидент правоохоронці дізналися із соцмереж.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на повідомлення Поліції Києва .

Попередньо встановлено, що інцидент стався тиждень тому. Ювенальні поліцейські спілкуються з учасниками конфлікту, їхніми батьками та адміністрацією гімназії, щоб з’ясувати всі обставини події.

Правоохоронці повідомляють, що у Голосіївському районі Києва поліція розпочала перевірку за фактом бійки між семикласниками в одному з навчальних закладів. Інформацію про конфлікт правоохоронці виявили в соцмережах, оскільки офіційних звернень до поліції не надходило.

Раніше РБК-Україна писало, що у Вінниці батько учениці напав на вчителя трудового навчання, звинувативши його в образі доньки. Конфлікт переріс у бійку, внаслідок якої педагог отримав струс мозку та перелом носа. Поліція відкрила кримінальну справу за статтею "хуліганство", нападнику загрожує до 5 років обмеження волі.

Також ми розповідали, що у київській школі №309 під час концерту до Дня святого Валентина старшокласники влаштували сценку, що імітувала "побиття" працівника ТЦК. Інцидент стався 14 лютого, а реакція глядачів - сміх та оплески - викликала суспільний резонанс.

Пізніше директор школи повідомила, що педагог-організатор подала заяву на звільнення. Міністр освіти Оксен Лісовий ініціював службове розслідування. Учні пояснили, що хотіли символізувати закінчення війни. Адміністрація школи заявляє, що не знала про цей елемент виступу.

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