В Киеве в гимназии произошла драка: полиция проверяет обстоятельства

В одной из гимназий Киева произошла драка, однако в полицию никаких заявлений не поступало. Об инциденте правоохранители узнали из соцсетей.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Полиции Киева .

Предварительно установлено, что инцидент произошел неделю назад. Ювенальные полицейские общаются с участниками конфликта, их родителями и администрацией гимназии, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

Правоохранители сообщают, что в Голосеевском районе Киева полиция начала проверку по факту драки между семиклассниками в одном из учебных заведений. Информацию о конфликте правоохранители обнаружили в соцсетях, поскольку официальных обращений в полицию не поступало.

Ранее РБК-Украина писало, что в Виннице отец ученицы напал на учителя трудового обучения, обвинив его в оскорблении дочери. Конфликт перерос в драку, в результате которой педагог получил сотрясение мозга и перелом носа. Полиция открыла уголовное дело по статье "хулиганство", нападавшему грозит до 5 лет ограничения свободы.

Также мы рассказывали, что в киевской школе №309 во время концерта ко Дню святого Валентина старшеклассники устроили сценку, имитирующую "избиение" работника ТЦК. Инцидент произошел 14 февраля, а реакция зрителей - смех и аплодисменты - вызвала общественный резонанс.

Позже директор школы сообщила, что педагог-организатор подала заявление на увольнение. Министр образования Оксен Лисовой инициировал служебное расследование. Ученики объяснили, что хотели символизировать окончание войны. Администрация школы заявляет, что не знала об этом элементе выступления.

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