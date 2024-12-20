У школі Вінниці батько побив учителя: поліція відкрила справу

Вчора у Вінницькому ліцеї батько однієї з учениць напав на вчителя трудового навчання, звинувативши його в образі своєї доньки. Підозрюваному загрожує до 5 років обмеження волі.

Інцидент у вінницькому ліцеї: батько учениці побив учителя

Вчора, 19 грудня, у Вінницькому ліцеї №6 стався конфлікт, який закінчився серйозними травмами для педагога. Батько однієї з учениць напав на вчителя трудового навчання, звинувативши його в образі своєї доньки.

Конфлікт, що переріс у бійку

За словами очевидців, між батьком учениці та учителем спочатку відбулася словесна перепалка, яка швидко переросла у фізичний конфлікт. В результаті нападу вчителя було госпіталізовано з діагнозами струс головного мозку та перелом носа.

Дії поліції та слідства

Поліція Вінниці оперативно розпочала слідчі дії. Після проведення первинного розслідування подію було перекваліфіковано зі статті 125 Кримінального кодексу України (умисне легке тілесне ушкодження) на частину 1 статті 296 (хуліганство).

Фото: Головне управління Національної поліції у Вінницькій області

19 грудня підозрюваного офіційно повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Відповідно до частини 1 статті 296 КК України, батькові учениці загрожує до 5 років обмеження волі.