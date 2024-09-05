У Києві фіксують забруднення повітря: коли ситуація покращає

У Києві з 3 вересня спостерігається забруднення повітря. Ситуація може зміниться на краще з наступного тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр у Telegram.

"Метеорологічні умови за прогнозом Українського гідрометеорологічного центру та рівень забруднення (тенденція до подальшого зростання) утримуватимуться у Києві ще 6-8 вересня", - зазначає Укргідрометцентр.

Метеорологи фіксують, що протягом 3-5 вересня рівень забруднення діоксидом азоту досяг 5-8 середньодобових гранично допустимих концентрацій у районах: Бессарабської, Галицької площ, вулиць Довженка, Каунаської, Скляренка, Берестейського проспекту.

За даними Укргідрометцентру, з 2 вересня у Києві спостерігаються метеорологічні явища, які сприяють накопиченню у повітрі шкідливих домішок.

Прогноз на 6 вересня

Нагадаємо, за словами синоптика Наталії Діденко, погода в Україні 6 вересня буде комфортно теплою.

Зокрема, у Києві температура повітря сягне +27 градусів. У цьому опадів не прогнозується.

У той же час Одесу в ніч з 4 на 5 вересня накрила потужна злива. Мер міста Геннадій Труханов розповів, що випало майже 70% від місячної норми опадів.

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