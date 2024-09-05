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В Киеве фиксируют загрязнение воздуха: когда ситуация улучшится

Киев, Четверг 05 сентября 2024 21:56
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В Киеве фиксируют загрязнение воздуха: когда ситуация улучшится Иллюстративное фото: в Киеве загрязнен воздух (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Киеве с 3 сентября наблюдается загрязнение воздуха. Ситуация может изменится в лучшую сторону со следующей недели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр в Telegram.

По данным Укргидрометцентра, со 2 сентября в Киеве наблюдаются метеорологические явления, которые способствуют накоплению в воздухе вредных примесей.

Метеорологи фиксируют, что в течение 3-5 сентября уровень загрязнения диоксидом азота достиг 5-8 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: Бессарабской, Галицкой площадей, улиц Довженко, Каунасской, Скляренко, Берестейского проспекта.

"Метеорологические условия по прогнозу Украинского гидрометеорологического центра и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) будут удерживаться в Киеве еще 6-8 сентября", - отмечает Укргидрометцентр.

Прогноз на 6 сентября

Напомним, по словам синоптика Натальи Диденко, погода в Украине 6 сентября будет комфортно теплой.

В частности, в Киеве температура воздуха достигнет +27 градусов. При этом осадков не прогнозируется.

В то же время Одессу в ночь с 4 на 5 сентября накрыл мощный ливень. Мэр города Геннадий Труханов рассказал, что выпало почти 70% от месячной нормы осадков.

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