У Києві фіксують середній рівень забрудненості повітря: де ситуація найгірша

Раніше РБК-Україна писало, що у лютому 2025 року в Україні, особливо у великих містах, спостерігалися підвищені рівні забруднення атмосферного повітря. Фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України пояснили це поєднанням кількох факторів: антициклональна погода та метеорологічні умови. Ці умови сприяли накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, що призвело до погіршення якості повітря в містах.

Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про можливе значне забруднення повітря над Україною, посилаючись на сервіс Ventusky. Однак пізніше Український гідрометеорологічний центр та Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів роз'яснили реальну ситуацію з якістю повітря.

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