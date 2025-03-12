У Києві фіксують середній рівень забрудненості повітря: де ситуація найгірша

Станом на ранок 12 березня рівень забрудненості атмосферного повітря у Києві залишається на середньому рівні. Радіаційний фон у місті сьогодні в нормі.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на дані Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.
На стаціонарних пунктах моніторингу зафіксовано такі показники загального індексу якості повітря:
Рівень забруднення містить пилові частинки (ТЧ2.5 та ТЧ10), діоксид азоту, оксид вуглецю, діоксид сірки та озон, однак усі показники не перевищують гранично допустимих концентрацій.
Радіаційний фон у межах норми, коливається від 0.105 до 0.114 мкЗв/год.
На стаціонарних пунктах моніторингу:
Забрудненість повітря також на середньому рівні, перевищень гранично допустимих норм не зафіксовано. Радіаційний фон у межах норми, найнижчий показник - 0.097 мкЗв/год.
Фахівці рекомендують киянам стежити за оновленнями показників якості повітря, уникати довготривалого перебування на вулиці за наявності хронічних захворювань дихальних шляхів та провітрювати приміщення у першій половині дня.
Загальний індекс якості повітря (CAQI) визначається за рівнем основних забруднювачів, зокрема часток пилу (ТЧ2.5 і ТЧ10), діоксиду сірки (SO2), діоксиду азоту (NO2), озону (O3) та оксиду вуглецю (CO). Чим нижчий показник, тим чистіше повітря.
Кияни можуть стежити за станом атмосферного повітря та рівнем гамма-випромінювання:
Раніше РБК-Україна писало, що у лютому 2025 року в Україні, особливо у великих містах, спостерігалися підвищені рівні забруднення атмосферного повітря. Фахівці Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України пояснили це поєднанням кількох факторів: антициклональна погода та метеорологічні умови. Ці умови сприяли накопиченню забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери, що призвело до погіршення якості повітря в містах.
Нагадаємо, раніше в мережі з'явилася інформація про можливе значне забруднення повітря над Україною, посилаючись на сервіс Ventusky. Однак пізніше Український гідрометеорологічний центр та Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів роз'яснили реальну ситуацію з якістю повітря.
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