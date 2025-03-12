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В Киеве фиксируют средний уровень загрязненности воздуха: где ситуация хуже всего

Фото: Загрязнение воздуха в Киеве (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

По состоянию на утро 12 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве остается на среднем уровне. Радиационный фон в городе сегодня в норме.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.

Уровень загрязненности воздуха на правом берегу Киева

На стационарных пунктах мониторинга зафиксированы следующие показатели общего индекса качества воздуха:

  • просп. Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха 56 (средний уровень загрязненности);
  • ул. Щусева, 20 - общий индекс качества воздуха 57 (средний уровень загрязненности);
  • Туровская, 28 - общий индекс качества воздуха 54 (средний уровень загрязненности);
  • просп. Берестейский, 97 - общий индекс качества воздуха 56 (средний уровень загрязненности);
  • ул. Китаевская, 22 - общий индекс качества воздуха 54 (средний уровень загрязненности).

Уровень загрязнения содержит пылевые частицы (ТЧ2.5 и ТЧ10), диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы и озон, однако все показатели не превышают предельно допустимых концентраций.

Радиационный фон в пределах нормы, колеблется от 0.105 до 0.114 мкЗв/ч.

Уровень загрязненности воздуха на левом берегу Киева

На стационарных пунктах мониторинга:

  • ул. Харьковское шоссе, 7/1 - общий индекс качества воздуха 51 (средний уровень загрязненности);
  • ул. Архитектора Вербицкого, 26 - общий индекс качества воздуха 55 (средний уровень загрязненности).

Загрязненность воздуха также на среднем уровне, превышений предельно допустимых норм не зафиксировано. Радиационный фон в пределах нормы, самый низкий показатель - 0.097 мкЗв/ч.

Специалисты рекомендуют киевлянам следить за обновлениями показателей качества воздуха, избегать длительного пребывания на улице при наличии хронических заболеваний дыхательных путей и проветривать помещения в первой половине дня.

Как следить за показателями качества воздуха в Киеве

Общий индекс качества воздуха (CAQI) определяется по уровню основных загрязнителей, в частности частиц пыли (ТЧ2.5 и ТЧ10), диоксида серы (SO2), диоксида азота (NO2), озона (O3) и оксида углерода (CO). Чем ниже показатель, тем чище воздух.

Киевляне могут следить за состоянием атмосферного воздуха и уровнем гамма-излучения:

Ранее РБК-Украина писало, что в феврале 2025 года в Украине, особенно в крупных городах, наблюдались повышенные уровни загрязнения атмосферного воздуха. Специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины объяснили это сочетанием нескольких факторов: антициклональная погода и метеорологические условия. Эти условия способствовали накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, что привело к ухудшению качества воздуха в городах.

Напомним, ранее в сети появилась информация о возможном значительном загрязнении воздуха над Украиной, ссылаясь на сервис Ventusky. Однако позже Украинский гидрометеорологический центр и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов разъяснили реальную ситуацию с качеством воздуха.

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КиевЗагрязнение воздуха