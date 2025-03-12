В Киеве фиксируют средний уровень загрязненности воздуха: где ситуация хуже всего

Уровень загрязненности воздуха на правом берегу Киева

На стационарных пунктах мониторинга зафиксированы следующие показатели общего индекса качества воздуха:

просп. Европейского Союза, 64-Г - общий индекс качества воздуха 56 (средний уровень загрязненности);

ул. Щусева, 20 - общий индекс качества воздуха 57 (средний уровень загрязненности);

Туровская, 28 - общий индекс качества воздуха 54 (средний уровень загрязненности);

просп. Берестейский, 97 - общий индекс качества воздуха 56 (средний уровень загрязненности);

ул. Китаевская, 22 - общий индекс качества воздуха 54 (средний уровень загрязненности).

Уровень загрязнения содержит пылевые частицы (ТЧ2.5 и ТЧ10), диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы и озон, однако все показатели не превышают предельно допустимых концентраций.

Радиационный фон в пределах нормы, колеблется от 0.105 до 0.114 мкЗв/ч.

Уровень загрязненности воздуха на левом берегу Киева

На стационарных пунктах мониторинга:

ул. Харьковское шоссе, 7/1 - общий индекс качества воздуха 51 (средний уровень загрязненности);

ул. Архитектора Вербицкого, 26 - общий индекс качества воздуха 55 (средний уровень загрязненности).

Загрязненность воздуха также на среднем уровне, превышений предельно допустимых норм не зафиксировано. Радиационный фон в пределах нормы, самый низкий показатель - 0.097 мкЗв/ч.

Специалисты рекомендуют киевлянам следить за обновлениями показателей качества воздуха, избегать длительного пребывания на улице при наличии хронических заболеваний дыхательных путей и проветривать помещения в первой половине дня.

Как следить за показателями качества воздуха в Киеве

Общий индекс качества воздуха (CAQI) определяется по уровню основных загрязнителей, в частности частиц пыли (ТЧ2.5 и ТЧ10), диоксида серы (SO2), диоксида азота (NO2), озона (O3) и оксида углерода (CO). Чем ниже показатель, тем чище воздух.

Киевляне могут следить за состоянием атмосферного воздуха и уровнем гамма-излучения: