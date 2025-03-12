В Киеве фиксируют средний уровень загрязненности воздуха: где ситуация хуже всего

По состоянию на утро 12 марта уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве остается на среднем уровне. Радиационный фон в городе сегодня в норме.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на данные Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА.
На стационарных пунктах мониторинга зафиксированы следующие показатели общего индекса качества воздуха:
Уровень загрязнения содержит пылевые частицы (ТЧ2.5 и ТЧ10), диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы и озон, однако все показатели не превышают предельно допустимых концентраций.
Радиационный фон в пределах нормы, колеблется от 0.105 до 0.114 мкЗв/ч.
На стационарных пунктах мониторинга:
Загрязненность воздуха также на среднем уровне, превышений предельно допустимых норм не зафиксировано. Радиационный фон в пределах нормы, самый низкий показатель - 0.097 мкЗв/ч.
Специалисты рекомендуют киевлянам следить за обновлениями показателей качества воздуха, избегать длительного пребывания на улице при наличии хронических заболеваний дыхательных путей и проветривать помещения в первой половине дня.
Общий индекс качества воздуха (CAQI) определяется по уровню основных загрязнителей, в частности частиц пыли (ТЧ2.5 и ТЧ10), диоксида серы (SO2), диоксида азота (NO2), озона (O3) и оксида углерода (CO). Чем ниже показатель, тем чище воздух.
Киевляне могут следить за состоянием атмосферного воздуха и уровнем гамма-излучения:
Ранее РБК-Украина писало, что в феврале 2025 года в Украине, особенно в крупных городах, наблюдались повышенные уровни загрязнения атмосферного воздуха. Специалисты Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины объяснили это сочетанием нескольких факторов: антициклональная погода и метеорологические условия. Эти условия способствовали накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы, что привело к ухудшению качества воздуха в городах.
Напомним, ранее в сети появилась информация о возможном значительном загрязнении воздуха над Украиной, ссылаясь на сервис Ventusky. Однако позже Украинский гидрометеорологический центр и Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов разъяснили реальную ситуацию с качеством воздуха.
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