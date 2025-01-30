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У Києві фіксують погіршення якості повітря: в чому причина

Четвер 30 січня 2025 10:58
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У Києві фіксують погіршення якості повітря: в чому причина Рівень забрудненості повітря на лівому березі столиці - середній (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Станом на ранок четверга, 30 січня, у деяких районах Києва фіксують середній рівень забрудненості повітря. Радіаційний фон у всьому місті - в межах норми.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Якість повітря на правому березі Києва

У КМДА розповіли, що рівень забрудненості повітря на правому березі столиці - низький.

На стаціонарних пунктах моніторингу атмосферного повітря зранку 30 січня показники щодо забруднення є такими:

  • вулиця Турівська, 28 - загальний індекс якості повітря 50 (низький рівень забрудненості);
  • проспект Берестейський, 97 - загальний індекс якості повітря 44 (низький рівень забрудненості);
  • вулиця Щусєва, 20 - загальний індекс якості повітря 41 (низький рівень забрудненості);
  • проспект Європейського Союзу, 64-Г - загальний індекс якості повітря 39 (низький рівень забрудненості);
  • вулиця Китаївська, 22 - загальний індекс якості повітря 36 (низький рівень забрудненості).

Якість повітря на лівому березі столиці

Тим часом на лівому березі Києва рівень забрудненості атмосферного повітря, згідно з інформацією КМДА, середній.

На стаціонарних пунктах моніторингу забруднення повітря фіксують за такими адресами:

  • вулиця Архітектора Вербицького, 26 - загальний індекс якості повітря 52 (середній рівень забрудненості);
  • вулиця Харківське шосе, 7/1 - загальний індекс якості повітря 51 (середній рівень забрудненості).

Чому можуть фіксувати погіршення якості повітря та як за цим стежити

У Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА пояснили, що деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря при відносній вологості 95% і вище можуть реагувати на туман як на пил.

"Це може призводити до інтерпретування туману як забруднення, що своєю чергою може впливати на завищені показники індексу якості повітря", - додали у прес-службі КМДА.

Зазначимо, що в цілому загальний індекс якості повітря (Common Air Quality Index або CAQI) формується автоматично на основі показників кількох основних забруднювачів:

  • ТЧ2.5 і ТЧ10 (частки пилу);
  • SO2 (діоксид сірки);
  • NO2 (діоксид азоту);
  • О3 (приземний озон);
  • CO (оксид вуглецю).

Тобто чим нижчий показник CAQI, тим краща якість повітря.

У Києві фіксують погіршення якості повітря: в чому причина"Градація" показника CAQI (скриншот: kyivcity.gov.ua)

Стежити за станом атмосферного повітря та радіаційним фоном у столиці в режимі реального часу можна:

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в січні фіксують аномально теплі дні, а лютий в Україні почнеться з морозів.

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