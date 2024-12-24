У Києві фіксують погіршення якості повітря: у чому причина

Зазначається, що ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є метеорологічні умови, зокрема, низька швидкість вітру.

Деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря при відносній вологості 95% і вище можуть реагувати на туман як на пил. Це може призводити до інтерпретування туману як забруднення та впливати на завищені показники.

Рівень забрудненості - середній, що не становить загрози самопочуттю і здоров’ю людей.

"У разі подальшого погіршення стану повітря рекомендується зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то вмикати його на максимум", - зазначили у КМДА.