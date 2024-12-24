В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: в чем причина

В Киеве во вторник, 24 декабря, наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Уровень загрязненности - средний.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Отмечается, что вероятной причиной повышения уровня загрязненности являются метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра.
Некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха при относительной влажности 95% и выше могут реагировать на туман как на пыль. Это может приводить к интерпретации тумана как загрязнения и влиять на завышенные показатели.
Уровень загрязненности - средний, что не представляет угрозы самочувствию и здоровью людей.
"В случае дальнейшего ухудшения состояния воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включать его на максимум", - отметили в КГГА.
По прогнозам синоптиков, 25 декабря, на Рождество, снег ожидается в западных областях Украины, дожди пройдут в южной части, на остальной территории без осадков.
Температура воздуха особо не изменится, только в ночь на Рождество на западе Украины похолодает до -2...-6 градусов. Однако днем повсеместно ожидается +1...+6 градусов.
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