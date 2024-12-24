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У Києві фіксують погіршення якості повітря: у чому причина

Київ, Вівторок 24 грудня 2024 17:59
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У Києві фіксують погіршення якості повітря: у чому причина Фото: у Києві фіксують погіршення якості повітря (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві у вівторок, 24 грудня, спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Рівень забрудненості - середній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Зазначається, що ймовірною причиною підвищення рівня забрудненості є метеорологічні умови, зокрема, низька швидкість вітру.

Деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря при відносній вологості 95% і вище можуть реагувати на туман як на пил. Це може призводити до інтерпретування туману як забруднення та впливати на завищені показники.

Рівень забрудненості - середній, що не становить загрози самопочуттю і здоров’ю людей.

"У разі подальшого погіршення стану повітря рекомендується зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці та пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то вмикати його на максимум", - зазначили у КМДА.

Погода в Україні на Різдво

За прогнозами синоптиків, 25 грудня, на Різдво, сніг очікується в західних областях України, дощі пройдуть у південній частині, на решті території без опадів.

Температура повітря особливо не зміниться, лише у ніч на Різдво на заході України похолоднішає до -2...-6 градусів. Проте вдень повсюди очікується +1...+6 градусів.

Детальний прогноз погоди на Різдво - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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