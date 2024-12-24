В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА .

Отмечается, что вероятной причиной повышения уровня загрязненности являются метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра.

Некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха при относительной влажности 95% и выше могут реагировать на туман как на пыль. Это может приводить к интерпретации тумана как загрязнения и влиять на завышенные показатели.

Уровень загрязненности - средний, что не представляет угрозы самочувствию и здоровью людей.

"В случае дальнейшего ухудшения состояния воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включать его на максимум", - отметили в КГГА.