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В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: в чем причина

Киев, Вторник 24 декабря 2024 17:59
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В Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха: в чем причина Фото: в Киеве фиксируют ухудшение качества воздуха (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве во вторник, 24 декабря, наблюдается временное ухудшение состояния воздуха. Уровень загрязненности - средний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Отмечается, что вероятной причиной повышения уровня загрязненности являются метеорологические условия, в частности, низкая скорость ветра.

Некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха при относительной влажности 95% и выше могут реагировать на туман как на пыль. Это может приводить к интерпретации тумана как загрязнения и влиять на завышенные показатели.

Уровень загрязненности - средний, что не представляет угрозы самочувствию и здоровью людей.

"В случае дальнейшего ухудшения состояния воздуха рекомендуется закрыть окна, ограничить пребывание на улице и пить много воды. Если есть очиститель воздуха, то включать его на максимум", - отметили в КГГА.

Погода в Украине на Рождество

По прогнозам синоптиков, 25 декабря, на Рождество, снег ожидается в западных областях Украины, дожди пройдут в южной части, на остальной территории без осадков.

Температура воздуха особо не изменится, только в ночь на Рождество на западе Украины похолодает до -2...-6 градусов. Однако днем повсеместно ожидается +1...+6 градусов.

Детальный прогноз погоды на Рождество - читайте в материале РБК-Украина.

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КГГА Киев Загрязнение воздуха Погода в Киеве
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