В Киеве на двух станциях метро открывают вторые выходы: названа дата

КП "Киевский метрополитен" откроет вторые выходы на нескольких станциях. Это добавит удобства пассажирам столичной подземки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА) в Telegram.

"В случае объявления воздушной тревоги все подземные станции метрополитена круглосуточно работают в режиме укрытия. На вход открыты все вестибюли", - подытожили в КГГА.

Уточняется, что на станции "Осокорки":

В КГГА рассказали, что вторые выходы заработают 7 февраля 2025 года на двух станциях киевского метрополитена:

Напомним, ранее мы рассказывали, что в центре Киева ограничили движение транспорта, поэтому водителям при определенных условиях придется менять свой маршрут.

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