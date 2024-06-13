У Києві двоє чоловіків викрали лікаря заради викупу у 2 млн доларів: їм оголосили підозру

За даним слідства, зловмисники домовилися викрасти лікаря заради викупу. Коли потерпілий проходив повз будинок у Києві, до нього під'їхав автомобіль, з якого вийшли невідомі йому чоловіки.

Один з них представився працівником правоохоронних органів. Підозрювані змусили потерпілого сісти в автівку, одягли йому на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину.

Лікарю сказали, що це "отрута" та вимагали у нього 2 млн доларів за надання "протиотрути".

Коли зловмисники зрозуміли, у кардіохірурга немає таких грошей, вони обшукали його та забрали 15 тисяч гривень, що були у сумці. Потім лікаря висадили на Совських ставках у Києві, після чого зловмисники зникли.

Двом чоловікам оголосили підозру у викраденні, грабежі та вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України). Правоохоронці затримали одного із чоловіків, іншого ще шукають. Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: у Києві невідомі викрали лікаря і вимагали 2 млн доларів (gp.gov.ua)