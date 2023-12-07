Окупанта засудили до 12 років в'язниці за викрадення дитини в Чернігівській області

Російський військовий під час окупації частини Чернігівської області викрав 15-річну дитину. Український суд призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі строком на 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Деталі справи

Розслідуванням встановлено, що 19 березня 2022 року російські військові викрали 15-річного хлопця в одному із сіл Чернігівського району.

Вони протиправно утримували його протягом чотирьох днів, щоб змусити матір - військовослужбовця Збройних Сил України надати відомості щодо місць дислокації українських військових підрозділів.

Представники держави-агресора здійснювали психологічний тиск на жінку. Систематично телефонували їй та надсилали повідомлення з погрозами вчинити фізичне насильство щодо сина. Крім того, змушували його записувати голосові повідомлення, які далі надсилалися матері.

Суд визнав його винним у порушенні законів та звичаїв війни

Неповнолітнього утримували в неналежних санітарних умовах у гаражних і підсобних приміщеннях, позбавленого можливості зв'язатися з рідними.

Фото: Окупант (facebook.com/pgo.gov.ua)

Захоплення та утримання дитини як заручника прямо заборонено міжнародним гуманітарним правом.

Військовослужбовця РФ визнано винним у порушенні законів і звичаїв війни. Вироком суду його засуджено до 12 років позбавлення волі.

Воєнні злочини РФ в Україні

Під час повномасштабного вторгнення в Україну армія РФ регулярно скоює воєнні злочини. Ряд країн Заходу засуджували Кремль за це та пообіцяли покарати всіх причетних до скоєння злочинів.

Нещодавно слідча комісія Організації Об'єднаних Націй заявила, що знайшла додаткові докази російської військової агресії та воєнних злочинів в Україні, включаючи зґвалтування та депортацію дітей до РФ.

Президент Володимир Зеленський розповів, що наразі вже було задокументовано понад 110 тисяч порушень російськими загарбниками законів та звичаїв війни на території України.