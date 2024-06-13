ua en ru
Чт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві двоє чоловіків викрали лікаря заради викупу у 2 млн доларів: їм оголосили підозру

Київ, Четвер 13 червня 2024 13:14
UA EN RU
У Києві двоє чоловіків викрали лікаря заради викупу у 2 млн доларів: їм оголосили підозру Фото: у Києві невідомі викрали лікаря і вимагали 2 млн доларів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Києві двоє чоловіків викрали кардіохірурга заради викупу. Вони вимагали 2 млн доларів, але лікар не мав таких грошей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даним слідства, зловмисники домовилися викрасти лікаря заради викупу. Коли потерпілий проходив повз будинок у Києві, до нього під'їхав автомобіль, з якого вийшли невідомі йому чоловіки.

Один з них представився працівником правоохоронних органів. Підозрювані змусили потерпілого сісти в автівку, одягли йому на голову чорний мішок та вкололи в ногу невідому речовину.

Лікарю сказали, що це "отрута" та вимагали у нього 2 млн доларів за надання "протиотрути".

Коли зловмисники зрозуміли, у кардіохірурга немає таких грошей, вони обшукали його та забрали 15 тисяч гривень, що були у сумці. Потім лікаря висадили на Совських ставках у Києві, після чого зловмисники зникли.

Двом чоловікам оголосили підозру у викраденні, грабежі та вимаганні (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 КК України). Правоохоронці затримали одного із чоловіків, іншого ще шукають. Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: у Києві невідомі викрали лікаря і вимагали 2 млн доларів (gp.gov.ua)

Нагадаємо, російський окупант викрав 15-річну дитину під час окупації Чернігівської області. Суд в Україні призначив йому 12 років за гратами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запобіжний захід Лікарі Офіс Генпрокурора
NEWS
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
Мета - втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть виснажити РФ і зірвати її наступ
DAILY
Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Два роки економії та графіків. Як Україна готує енергетику до зими та які виклики далі