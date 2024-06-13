В Киеве двое мужчин похитили врача ради выкупа в 2 млн долларов: им объявили подозрение

В Киеве двое мужчин похитили кардиохирурга ради выкупа. Они требовали 2 млн долларов, но у врача не было таких денег.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

По данным следствия, злоумышленники договорились похитить врача ради выкупа. Когда потерпевший проходил мимо дома в Киеве, к нему подъехал автомобиль, из которого вышли неизвестные ему мужчины.

Один из них представился работником правоохранительных органов. Подозреваемые заставили потерпевшего сесть в автомобиль, надели ему на голову черный мешок и вкололи в ногу неизвестное вещество.

Врачу сказали, что это "яд" и требовали у него 2 млн долларов за предоставление "противоядия".

Когда злоумышленники поняли, у кардиохирурга нет таких денег, они обыскали его и забрали 15 тысяч гривен в сумке. Затем врача высадили на Совских прудах в Киеве, после чего злоумышленники скрылись.

Двум мужчинам объявили подозрение в похищении, грабеже и вымогательстве (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 186, ч. 4 ст. 189 УК Украины). Правоохранители задержали одного из мужчин, другого еще ищут. Задержанному избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: в Киеве неизвестные похитили врача и потребовали 2 млн долларов (gp.gov.ua)