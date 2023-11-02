ua en ru
Чт, 02 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві другий день діє обмеження швидкості. У поліції нагадали про штрафи

Україна, Четвер 02 листопада 2023 12:44
UA EN RU
У Києві другий день діє обмеження швидкості. У поліції нагадали про штрафи Фото: у поліції нагадали про штрафи для любителів швидкості у Києві (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Києві другий день діє обмеження руху автомобілів не більше ніж 50 км/год. У поліції розповіли про штрафи для любителів швидкісної їзди столицею.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

В поліції розповіли, що порушення швидкісного режиму тягне за собою адміністративну відповідальність:

  • згідно з ч. 1 ст. 122 КУпАП - перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год - штраф у розмірі 340 гривень;
  • згідно з ч. 4 ст. 122 КУпАП - перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 50 км/год - штраф 1700 гривень.

Що говорять ПДД про режими швидкості?

У населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється зі швидкістю не більш як 50 км/год, а у житлових і пішохідних зонах - до 20 км/год.

Поза населеними пунктами транспортним засобам дозволяється рухатись зі швидкістю до 90 км/год, а у разі відокремлення проїжджих частин одна від одної за допомогою розділювальної смуги - не більш як 110 км/год. На автомагістралях максимально дозволена швидкість руху до 130 км/год.

Обмеження швидкісного режиму у Києві

З 1 листопада у Києві запровадили єдиний швидкісний режим для автомобілістів, який діятиме до кінця квітня. Швидкість руху авто містом тепер має перевищувати 50 км/год. Детальніше про те, що змінилося в Україні з 1 листопада – читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ ПДД
NEWS
Комендантська година в Україні: які правила діють та яке покарання готують порушникам
Комендантська година в Україні: які правила діють та яке покарання готують порушникам
DAILY
Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Прокурор Юрій Бєлоусов: Коли зайдемо в Маріуполь, побачимо, що воєнних злочинів в рази більше