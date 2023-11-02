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В Киеве второй день действует ограничение по скорости. В полиции напомнили о штрафах

Украина, Четверг 02 ноября 2023 12:44
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В Киеве второй день действует ограничение по скорости. В полиции напомнили о штрафах Фото: в полиции напомнили о штрафах для любителей скорости в Киеве (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве второй день действует ограничение движения автомобилей не больше 50 км/ч. В полиции рассказали о штрафах для любителей скоростной езды по столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

В полиции рассказали, что нарушение скоростного режима влечет административную ответственность:

  • согласно ч. 1 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч - штраф в размере 340 гривен;
  • согласно ч. 4 ст. 122 КУоАП - превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 50 км/ч - штраф 1700 гривен.

Что говорят ПДД о режимах скорости?

В населенных пунктах движение транспортных средств разрешается со скоростью не более 50 км/ч, а в жилых и пешеходных зонах - до 20 км/ч.

Вне населенных пунктов транспортным средствам разрешается двигаться со скоростью до 90 км/ч, а в случае отделения проезжих частей друг от друга посредством разделительной полосы - не более 110 км/ч. На автомагистралях максимально разрешена скорость движения до 130 км/ч.

Ограничение скоростного режима в Киеве

С 1 ноября в Киеве ввели единый скоростной режим для автомобилистов, который будет действовать до конца апреля. Скорость движения авто по городу теперь не должна превышать 50 км/ч. Детальнее о том, что изменилось в Украине с 1 ноября - читайте в материале РБК-Украина.

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